انجراف آلاف نجوم البحر الميتة إلى شواطئ بريطانيا

آلاف نجوم البحر الميتة على شواطئ بريطانيا

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و50 دقيقة.
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درجات الحرارة المنخفضة والطقس البارد قد يكون السبب وراء نفوق الآلاف من نجوم البحر وغيرها من الحيوانات البحرية وانجرافها إلى شواطئ المملكة المتحدة.

بريطانياالحيواناتغرائبأحوال الطقس