انجراف آلاف نجوم البحر الميتة إلى شواطئ بريطانيا
آلاف نجوم البحر الميتة على شواطئ بريطانيا
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و50 دقيقة.
0:44
درجات الحرارة المنخفضة والطقس البارد قد يكون السبب وراء نفوق الآلاف من نجوم البحر وغيرها من الحيوانات البحرية وانجرافها إلى شواطئ المملكة المتحدة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.