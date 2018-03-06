شاهد.. ترامب يمزح عن ترك ميلانيا له أمام حشود

شاهد.. ترامب يمزح عن ترك ميلانيا له أمام حشود

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 06 مارس/آذار 2018; 07:30 (GMT +0400).
دونالد ترامبميلانيا ترامبأمريكا
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يمزح الكوميديون عن هروب سيدة ميلانيا من الزواج، لكننا لم نتوقع من ترامب أن يمزح عن ترك زوجته له.

(CNN)-- مزح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هجر زوجته له، ومراسلة CNN جيني موس تتساءل عما إذا كانت ميلانيا تجد ذلك مضحكاً حقاً.

دونالد ترامبميلانيا ترامبأمريكا