(CNN)-- مزح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هجر زوجته له، ومراسلة CNN جيني موس تتساءل عما إذا كانت ميلانيا تجد ذلك مضحكاً حقاً.
شاهد.. ترامب يمزح عن ترك ميلانيا له أمام حشود
شاهد.. ترامب يمزح عن ترك ميلانيا له أمام حشود
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 06 مارس/آذار 2018; 07:30 (GMT +0400).
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يمزح الكوميديون عن هروب سيدة ميلانيا من الزواج، لكننا لم نتوقع من ترامب أن يمزح عن ترك زوجته له.
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