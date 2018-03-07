شاهد.. مجرمون يقتحمون مطاراً بالبرازيل ويسرقون 5 ملايين دولار

(CNN)-- سرقت مجموعة من اللصوص خمسة ملايين دولار نقداً من مطار برازيلي. المجرمون اقتحموا موقف الطائرات بمطار فيراكوبوس الدولي بمدينة كامبيناس، الأحد الماضي.