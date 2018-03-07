شاهد.. مجرمون يقتحمون مطاراً بالبرازيل ويسرقون 5 ملايين دولار

شاهد.. سرقة 5 ملايين دولار من مطار بالبرازيل

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 05:07 (GMT +0400).
البرازيلجرائمسرقات
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استخدم اللصوص شاحنة بيك أب تحمل ملصقات لأمن المطار لتجنب جذب اهتمام السلطات.

(CNN)-- سرقت مجموعة من اللصوص  خمسة ملايين دولار نقداً من مطار برازيلي. المجرمون اقتحموا موقف الطائرات بمطار فيراكوبوس الدولي بمدينة كامبيناس، الأحد الماضي.

البرازيلجرائمسرقات