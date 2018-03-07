(CNN)-- سرقت مجموعة من اللصوص خمسة ملايين دولار نقداً من مطار برازيلي. المجرمون اقتحموا موقف الطائرات بمطار فيراكوبوس الدولي بمدينة كامبيناس، الأحد الماضي.
شاهد.. مجرمون يقتحمون مطاراً بالبرازيل ويسرقون 5 ملايين دولار
شاهد.. سرقة 5 ملايين دولار من مطار بالبرازيل
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 05:07 (GMT +0400).
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استخدم اللصوص شاحنة بيك أب تحمل ملصقات لأمن المطار لتجنب جذب اهتمام السلطات.
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