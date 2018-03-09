(CNN)—قامت فتيات من فريق كرة سلة نسائي تابع لجامعة نورث إيسترن بدفع حافلتهن التي علقت في الثلج في محاولة منهن لإخراجها.
الفريق كان في فيلادلفيا للمشاركة في بطولة للعبة كرة السلة للسيدات عندما ضربت عاصفة ثلجية الساحل الشرقي للبلاد.
شاهد.. فتيات يدفعن حافلة علقت في الثلج
شاهد.. فتيات يدفعن حافلة علقت في الثلج
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 09 مارس/آذار 2018; 10:44 (GMT +0400).
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الفريق كان في فيلادلفيا للمشاركة في بطولة للعبة كرة السلة للسيدات عندما ضربت عاصفة ثلجية الساحل الشرقي للبلاد.
(CNN)—قامت فتيات من فريق كرة سلة نسائي تابع لجامعة نورث إيسترن بدفع حافلتهن التي علقت في الثلج في محاولة منهن لإخراجها.
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