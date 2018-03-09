شاهد.. فتيات يدفعن حافلة علقت في الثلج

(CNN)—قامت فتيات من فريق كرة سلة نسائي تابع لجامعة نورث إيسترن بدفع حافلتهن التي علقت في الثلج في محاولة منهن لإخراجها.

الفريق كان في فيلادلفيا للمشاركة في بطولة للعبة كرة السلة للسيدات عندما ضربت عاصفة ثلجية الساحل الشرقي للبلاد.