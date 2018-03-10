شاهد.. حصان داخل ملهى ليلي في ميامي والشرطة تحقق
شاهد.. حصان في ملهى ليلي بميامي والشرطة تحقق
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
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يخضع ملهى ليلي في مدينة ميامي لتحقيق قسوة ضد الحيوانات بعد ظهور مقطع فيديو لامرأة تركب حصانا على حلبة الرقص.
يخضع ملهى ليلي في مدينة ميامي لتحقيق قسوة ضد الحيوانات بعد ظهور مقطع فيديو لامرأة تركب حصانا على حلبة الرقص.
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