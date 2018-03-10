شاهد.. حصان داخل ملهى ليلي في ميامي والشرطة تحقق

شاهد.. حصان في ملهى ليلي بميامي والشرطة تحقق

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
أمريكاالشرطة الأمريكيةالحيواناتحوادث
0:55

يخضع ملهى ليلي في مدينة ميامي لتحقيق قسوة ضد الحيوانات بعد ظهور مقطع فيديو لامرأة تركب حصانا على حلبة الرقص.

أمريكاالشرطة الأمريكيةالحيواناتحوادث