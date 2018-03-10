شاهد.. ميشيل أوباما ترقص مع طفلة مذهولة من لوحتها

1:08

انتشرت صور الطفلة باركر كاري البالغة من العمر عامين وهي تقف مذهولة أمام لوحة مرسومة للسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما التي قامت بعدها باستقبال الطفلة والرقص معها.