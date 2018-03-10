شاهد.. ميشيل أوباما ترقص مع طفلة مذهولة من لوحتها
ميشيل أوباما ترقص مع طفلة مذهولة من لوحتها
منوعات
آخر تحديث السبت, 10 مارس/آذار 2018; 07:07 (GMT +0400).
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انتشرت صور الطفلة باركر كاري البالغة من العمر عامين وهي تقف مذهولة أمام لوحة مرسومة للسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما التي قامت بعدها باستقبال الطفلة والرقص معها.
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