شاهد.. فتاة صماء تلاحق حلمها بالغناء

1:18

فقدت ماندي هارفي المتسابقة في برنامج المواهب "America's Got Talent" سمعها لكنها تستخدم الاهتزازات الصادرة من خشبة المسرح والفرقة الموسيقية ليتسلل عبر قدميها الحافيتين لمساعدتها على متابعة حلمها في الغناء.