شاهد.. فتاة صماء تلاحق حلمها بالغناء

شاهد.. فتاة صماء تلاحق حلمها بالغناء

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آخر تحديث منذ ساعة و59 دقيقة.
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فقدت ماندي هارفي المتسابقة في برنامج المواهب "America's Got Talent" سمعها لكنها تستخدم الاهتزازات الصادرة من خشبة المسرح والفرقة الموسيقية ليتسلل عبر قدميها الحافيتين لمساعدتها على متابعة حلمها في الغناء.

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