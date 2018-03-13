شاهد.. فتاة صماء تلاحق حلمها بالغناء
شاهد.. فتاة صماء تلاحق حلمها بالغناء
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و59 دقيقة.
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فقدت ماندي هارفي المتسابقة في برنامج المواهب "America's Got Talent" سمعها لكنها تستخدم الاهتزازات الصادرة من خشبة المسرح والفرقة الموسيقية ليتسلل عبر قدميها الحافيتين لمساعدتها على متابعة حلمها في الغناء.
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