بطاقة يانصيب واحدة تحصد أكثر من 456 مليون دولار بأمريكا!

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- حصلت بطاقة يانصيب واحدة على 456.7 مليون دولار أمريكي، بسحب "Powerball" بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقد طابقت البطاقة الارقام المصحوبة على خمس كرات بيضاء في السحب الذي أجري السبت، والتي كانت: 22-57-59-60-66، لتطابق الكرة السادسة المعروفة بهذا السحب باسم "Powerball" الرقم الإضافية على بطاقة اليانصيب: 7.

وبلغت الجائزة 456.7 مليون دولار أمريكي، يقيمة نقدية تصل 273.9 مليون دولار نقداً.

وقال المسؤولون بأن هذا الفوز يعد ثامن أكبر ربح بتاريخ اللعبة.

وتبلغ احتمالات التطابق بالرقم الذي تحمله كرة "Powerball" السادسة واحداً من بين 292.2 مليون احتمال.