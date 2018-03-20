الإعلان عن إطلاق المجلس السعودي للأفلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الهيئة العامة للثقافة في السعودية عبر حسابها على تويتر إطلاق المجلس السعودي للأفلام، كخطوة تسبق افتتاح دور السينما في المملكة، وهي خطوة أعلن عنها سابقا وسط تغييرات كبيرة تشهدها البلاد.

وقالت الهيئة في تغريدتها إن المجلس سيعمل على دعم المواهب، وتطوير القدرات الاستثمارية لخلق قطاع حيوي ومزدهر لصناعة الأفلام والمحتوى الإبداعي.

ويتوقع أن تتضمن مهام هذا المجلس "تسهيل آليات التصوير داخل المملكة وإجراءاته، وخدمات الدعم، والصندوق الوطني لصناع الأفلام، وبرامج تدريبية وورش عمل على مدار العام لتنمية المواهب والمهارات،" بحسب صحيفة سبق السعودية.

وكانت هيئة الإعلام المرئي بالسعودية قد أقرت في بداية هذا الشهر بنود لائحة الترخيص لدور السينما في البلاد، محددة ثلاثة أنواع من التراخيص، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات.