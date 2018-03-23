شاهد.. زرافة مولودة تحاول أخذ خطواتها الأولى

شاهد.. زرافة مولودة تحاول أخذ خطواتها الأولى

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
حيواناتالحيواناتالدنمارك
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تفاجأ زوار حديقة حيوانات في الدنمارك بمشهد نادر.. زرافة وُلدت للتو في حديقة آلبورغ للحيوانات

حيواناتالحيواناتالدنمارك