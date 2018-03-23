شاهد.. زرافة مولودة تحاول أخذ خطواتها الأولى
شاهد.. زرافة مولودة تحاول أخذ خطواتها الأولى
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
0:41
تفاجأ زوار حديقة حيوانات في الدنمارك بمشهد نادر.. زرافة وُلدت للتو في حديقة آلبورغ للحيوانات
تفاجأ زوار حديقة حيوانات في الدنمارك بمشهد نادر.. زرافة وُلدت للتو في حديقة آلبورغ للحيوانات
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.