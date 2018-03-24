شاهد.. جنوح أكثر من 150حوتا قبالة شاطئ في أستراليا

شاهد.. جنوح 150حوتا قبالة شاطئ في أستراليا

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
أسترالياأسماكغرائب
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صدر تحذير من أسماك القرش بسبب وجود العديد من جيف الحيتان.

(CNN)-- بشكل غامض جنح أكثر من 150 حوتا قبالة سواحل غرب أستراليا، مما تسبب في إغلاق أحد الشواطئ وإصدار تحذير من أسماك القرش.

أسترالياأسماكغرائب