(CNN)-- بشكل غامض جنح أكثر من 150 حوتا قبالة سواحل غرب أستراليا، مما تسبب في إغلاق أحد الشواطئ وإصدار تحذير من أسماك القرش.
شاهد.. جنوح أكثر من 150حوتا قبالة شاطئ في أستراليا
شاهد.. جنوح 150حوتا قبالة شاطئ في أستراليا
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
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صدر تحذير من أسماك القرش بسبب وجود العديد من جيف الحيتان.
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