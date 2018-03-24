شاهد ماذا فعلت راقصة NBA عند سرقة حاسوبها المحمول!

شاهد ماذا فعلت راقصة NBA عند سرقة المحمول!

منوعات
آخر تحديث منذ19 دقيقة.
أمريكاسرقاتغرائب
1:04

مساء الاثنين، وبينما كانت هاني تستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها داخل مقهى في كاسترو فالي، قامت فتاة شابة بشكل مفاجىء بحمل حاسوبها من ثم هربت مسرعة الى الخارج.

(CNN)--بينما كانت هاني دي دونغ الراقصة الرياضية المحترفة تحتسي القهوة مع صديقتها ميستي ويلبورن، داخل مقهى بكاليفورنيا حدث أمر مفاجىء أثبت أن صداقتهن فريدة من نوعها.

أمريكاسرقاتغرائب