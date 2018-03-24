(CNN)--بينما كانت هاني دي دونغ الراقصة الرياضية المحترفة تحتسي القهوة مع صديقتها ميستي ويلبورن، داخل مقهى بكاليفورنيا حدث أمر مفاجىء أثبت أن صداقتهن فريدة من نوعها.
شاهد ماذا فعلت راقصة NBA عند سرقة حاسوبها المحمول!
شاهد ماذا فعلت راقصة NBA عند سرقة المحمول!
منوعات
آخر تحديث منذ19 دقيقة.
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مساء الاثنين، وبينما كانت هاني تستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها داخل مقهى في كاسترو فالي، قامت فتاة شابة بشكل مفاجىء بحمل حاسوبها من ثم هربت مسرعة الى الخارج.
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