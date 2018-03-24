شاهد ماذا فعلت راقصة NBA عند سرقة حاسوبها المحمول!

1:04

مساء الاثنين، وبينما كانت هاني تستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها داخل مقهى في كاسترو فالي، قامت فتاة شابة بشكل مفاجىء بحمل حاسوبها من ثم هربت مسرعة الى الخارج.