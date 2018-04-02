(CNN) -- تمساح بطول 11 قدماً يغطس بحوض سباحة في منزل بفلوريدا، وأفراد شرطة ينقذون متهماً علق في نهر بارد بعد ملاحقته إثر إطلاق النار عليهم.
شاهد.. تمساح يسبح في منزل.. وشرطة تنقذ متهماً كانت تلاحقه!
تمساح يسبح في منزل.. وشرطة تنقذ متهماً تلاحقه
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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المتهم بإطلاق النار على الشرطة انتهى به المطاف في نهر.
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