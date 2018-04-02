شاهد.. تمساح يسبح في منزل.. وشرطة تنقذ متهماً كانت تلاحقه!

تمساح يسبح في منزل.. وشرطة تنقذ متهماً تلاحقه

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
أمريكاالشرطة الأمريكيةغرائب
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المتهم بإطلاق النار على الشرطة انتهى به المطاف في نهر.

(CNN) -- تمساح بطول 11 قدماً يغطس بحوض سباحة في منزل بفلوريدا، وأفراد شرطة ينقذون متهماً علق في نهر بارد بعد ملاحقته إثر إطلاق النار عليهم.

أمريكاالشرطة الأمريكيةغرائب