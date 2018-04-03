تحطمت طائرة بدون طيار روسية الصنع، أثناء قيامها بأول مهمة لتوصيل البريد، بعد اصطدامها بجدار، وتحولت إلى أشلاء في سيبيريا.
شاهد.. تحطم أول طائرة روسية بدون طيار لنقل البريد
تحطم أول طائرة روسية بدون طيار لنقل البريد
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و13 دقيقة.
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لم تتم مهمة توصيل بريد باستخدام طائرة بدون طيار روسية كما خطط لها.
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