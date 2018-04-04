عارف الطويل: مسلسل "روزنا" سيبرز حقيقة ما جرى في سوريا بالحرب

(CNN)-- أدار الممثل والمخرج عارف الطويل كاميرته باتجاه حلب، وذلك بعد سنوات من انشغاله في العمل السياسي كعضوٍ في مجلس الشعب السوري، إذ أنهى مؤخراً تصوير مسلسل اجتماعي بعنوان "روزنا"، أنتجته المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني "سيريانا" لموسم دراما رمضان 2018، عن نص للكاتب جورج عربجي.

تم تصوير العمل بين حلب ودمشق، وتدور أحداثه حول عائلة حلبية اضطرت للنزوح بفعل الحرب التي شهدت مدينتهم فصولاً عنيفة منها خلال السنوات الماضية، إلى العاصمة السورية، لتواجه العائلة أحداثا أثّرت على حياتها الاجتماعية.

المخرج عارف الطويل أوضح في لقاءٍ خاص لـ CNN بالعربية، مقولات العمل، ورسالته، معرباً عن يقينه بأنّ هذه الرسالة ستصل على حد قوله إلى "أبعد نقطة في مجالنا الإقليمي.. حول حقيقة ما حصل في سوريا خلال 8 سنوات من الحرب على بلدنا."

مسلسل "روزنا" من بطولة: بسام كوسا، جيانا عيد، ندين تحسين بيك، ميلاد يوسف، عامر العلي، قاسم ملحو، أندريه سكاف، سلوى جميل، تولاي هارون، توفيق اسكندر، بلال مارتيني، هبة زهرة، رامي أحمر، علي كريم، ناصر وردياني، روعة السعدي، وممثلون كثر آخرون.

يأخذ المسلسل عنوانه "روزنا" من الأغنية التراثية الشهيرة التي غنّاها صباح فخري والسيدة فيروز كل على طريقته، وتتقاطع المصادر عند روايتين لحكاية هذه الأغنية:

تفيد الرواية الأولى بأنه أيّام الحكم العثماني لبلاد الشام: "أرسل العثمانيون باخرة تحمل اسم (روزنا) إلى بيروت تحوي مواداً غذائية متنوعة ليتم بيعها بسعر رخيص والمضاربة على تجار بيروت مما أدى إلى كساد بضائعهم، لكن تجار حلب اشتروا تلك البضائع وأنقذوهم من الإفلاس."

أما الثانية فتقول إنَ "روزانا": "سفينة أرسلها الإيطاليون إلى بيروت خلال ما يعرف بـ"المجاعة الكبرى سنة 1914"، لكنها لم تكن محملة بالقمح كما أمل

الأهالي، بل كانت محملة بالعنب والتفّاح، لكنّ تجار حلب أنقذوهم من الخيبة والجوع بتأمين القمح اللازم لهم."