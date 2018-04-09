شاهد.. حوت عملاق يعلق على اليابسة.. والسبب؟

شاهد.. حوت عملاق يعلق على اليابسة.. والسبب؟

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
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يعتقد المتخصصون بأن سبب اقتراب الحوت من الشاطئ قد يعود إلى مرض قد يعاني منه الحيوان.

(CNN)-- هذا الفيديو يظهر عملية لإنقاذ حوت علق في مدينة مار ديل بلاتا الأرجنتينية. الحوت يزن ستة أطنان، وعلق على اليابسة، السبت. ويعتقد المتخصصون بأن سبب اقتراب الحوت من الشاطئ قد يعود إلى مرض قد يعاني منه الحيوان.