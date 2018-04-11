شاهد.. غضب سائق سيارة يدفعه للاصطدام براكب دراجة نارية

(CNN)-- تبحث شرطة مدينة ساراسوتا الأمريكية بولاية فلوريدا عن سائق اصطدم براكب دراجة على الطريق، ولحسن الحظ فإن سائق الدراجة دارين هندريكسون تعرض لكدمات وخدوش، دون إصإصابات تهدد الحياة.