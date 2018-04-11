(CNN)-- تبحث شرطة مدينة ساراسوتا الأمريكية بولاية فلوريدا عن سائق اصطدم براكب دراجة على الطريق، ولحسن الحظ فإن سائق الدراجة دارين هندريكسون تعرض لكدمات وخدوش، دون إصإصابات تهدد الحياة.
شاهد.. غضب سائق سيارة يدفعه للاصطدام براكب دراجة نارية
غضب سائق سيارة يدفعه للاصطدام براكب دراجة
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و13 دقيقة.
0:53
الفيديو الذي التقطه أحد مستخدمي الطريق يظهر سائق الدراجة وهو يسير قريباً من سيارة مازدا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.