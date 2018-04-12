تعرّفوا إلى الأفلام العربية الأربعة المشاركة في مهرجان "كان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعود السينما العربية هذا العام إلى مهرجان كان السينمائي لتكون حاضرة بقوة، فبعد الإعلان بداية هذا الأسبوع عن مشاركة أولى للسعودية بجناح يستعرض أهم المواهب والتطلعات السينمائية في المملكة، أعلن اليوم عن القائمة الرسمية الكاملة للأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان ومن بينها فيلمان عربيان.

أول الأفلام المشاركة هو الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والذي يحكي قصة طفل صغير يعيش في بيئة فقيرة، ويقرر التمرد على واقعه عبر رفع دعوى ضد والديه الدان أنجباه إلى هذا العالم.

أما الفيلم الثاني، فهو الفيلم المصري "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي، ويحكي قصة رجل مصاب بالجذام، يغادر المستعمرة التي يعيش فيها، وهي مخصصة للمصابين بهذا النوع من الأمراض، ويجوب في أرجاء مصر برفقة صديقه بحثا عن عائلته.

أما في مسابقة "نظرة ما" التابعة للمهرجان، فسيتم عرض الفيلم المغربي "صوفيا" للمخرجة مريم بن مبارك، وفيلم "قماشتي المفضلة" للمخرجة السورية غايا جيجي.

وقد كشف الأربعاء عن الملصق الرسمي للمهرجان في دورته الحادية والسبعين، ويحمل لقطة من فيلم Pierrot Le Fou للمخرج جاك لوك جودار.

وينطلق المهرجان يوم ٨ مايو/ أيار المقبل بعرض فيلم Everybody Knows (الجميع يعلم) للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، الذي يقدم للمرة الأولى تجربة إخراج فيلم بالإسبانية، ويقوم ببطولته كل من خافيير بارديم، وبينلوبي كروز.