شاهد.. سارق يفقد حياته أثناء محاولة نهب متجر بأمريكا

سارق يفقد حياته أثناء محاولة نهب متجر بأمريكا

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و18 دقيقة.
أمريكاالشرطة الأمريكيةغرائبحوادث
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شاهد.. سارق يفقد حياته أثناء محاولة نهب متجر بأمريكا

أمريكاالشرطة الأمريكيةغرائبحوادث