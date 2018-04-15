(CNN)-- فقد مذيع الأرصاد الجوية بشبكة WXMI، غاري فرانك، أعصابه بسبب تذمر زملائه الدائم من توقعاته بأن الجو سيكون بارداً، ليعبّر عن استيائه على الهواء مباشرة.
شاهد.. مذيع أرصاد جوية يفقد أعصابه على الهواء بسبب تذمر زملائه من الطقس
مذيع يفقد أعصابه على الهواء بسبب تذمر زملائه
منوعات
آخر تحديث الأحد, 15 ابريل/نيسان 2018; 01:31 (GMT +0400).
1:00
سئم مذيع الأرصاد الجوية غاري فرانك من تذمر زملائه الدائم حول تقارير الطقس البارد التي ينقلها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.