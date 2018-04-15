شاهد.. مذيع أرصاد جوية يفقد أعصابه على الهواء بسبب تذمر زملائه من الطقس

مذيع يفقد أعصابه على الهواء بسبب تذمر زملائه

منوعات
آخر تحديث الأحد, 15 ابريل/نيسان 2018; 01:31 (GMT +0400).
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سئم مذيع الأرصاد الجوية غاري فرانك من تذمر زملائه الدائم حول تقارير الطقس البارد التي ينقلها.

(CNN)-- فقد مذيع الأرصاد الجوية بشبكة WXMI، غاري فرانك، أعصابه بسبب تذمر زملائه الدائم من توقعاته بأن الجو سيكون بارداً، ليعبّر عن استيائه على الهواء مباشرة.

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