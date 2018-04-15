شاهد.. مذيع أرصاد جوية يفقد أعصابه على الهواء بسبب تذمر زملائه من الطقس

(CNN)-- فقد مذيع الأرصاد الجوية بشبكة WXMI، غاري فرانك، أعصابه بسبب تذمر زملائه الدائم من توقعاته بأن الجو سيكون بارداً، ليعبّر عن استيائه على الهواء مباشرة.