شاهد.. شرطة لوس أنجلوس تعثر على براز حيوانات بمكياج

(CNN)-- تقول شرطة لوس أنجلوس إنها صادرت مستحضرات تجميل مزيفة تبيّن بعد تحليلها أنها تحتوي برازاً وبقايا بكتيرية وحيوانية. وصادرت الشرطة ما قيمته 700 ألف دولار من مستحضرات التجميل من 21 موقعاً في حي لوس أنجلوس للأزياء.