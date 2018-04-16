(CNN)-- تقول شرطة لوس أنجلوس إنها صادرت مستحضرات تجميل مزيفة تبيّن بعد تحليلها أنها تحتوي برازاً وبقايا بكتيرية وحيوانية. وصادرت الشرطة ما قيمته 700 ألف دولار من مستحضرات التجميل من 21 موقعاً في حي لوس أنجلوس للأزياء.
شاهد.. شرطة لوس أنجلوس تعثر على براز حيوانات بمكياج
شرطة لوس أنجلوس تعثر على براز حيوانات بمكياج
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
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صادرت الشرطة ما قيمته 700 ألف دولار من مستحضرات التجميل.
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