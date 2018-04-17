هكذا تستعد السعودية لـ "أول يوم سينما"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد طول انتظار، يستعد السعوديون لعرض أول فيلم سينمائي في المملكة منذ أكثر من 30 عاما، إذ سيتم تدشين هذه المرحلة الجديدة بعرض فيلم "النمر الأسود"، والذي حقق نجاحات ساحقة في شباك التذاكر حول العالم.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، برزت عدة حسابات نشرت صورا للاستعدادات لهذا العرض، الذي سيقام في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.

ووفقا للمعلومات التي نقلتها صحيفة سبق الإلكترونية السعودية، سيكون سعر التذكرة 50 ريالا، وهو ما وصفه البعض بالمرتفع، خصوصا وأن السينما تستهدف العامة من الناس في السعودية، وليس طبقة محددة.

ونشرت حسابات أخرى، كحساب "السينما السعودية" صورا من داخل مركز الملك عبدالله المالي للتجهيزات والاستعدادات، ومنها تجهيز المبنى بالإضاءة، وقاعات العرض، والمقاعد وغيرها.

وإليكم بعض التغريدات على أبرز ما تم تداوله حول إطلاق السينما في السعودية

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.