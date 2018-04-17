شاهد.. مطالب بإغلاق ستابركس بفيلادلفيا بعد اعتقال شابين أسودين دون سبب

(CNN)-- ألقي القبض على رجلين أسودين في متجر ستاربكس بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، وذلك لجلوسهما في المتجر دون طلب شيء، والرئيس التنفيذي للشركة شجب هذه الحادثة.