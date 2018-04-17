شاهد.. مطالب بإغلاق ستابركس بفيلادلفيا بعد اعتقال شابين أسودين دون سبب

مطالب بإغلاق ستابركس بعد اعتقال شابين أسودين

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و28 دقيقة.
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انتشر فيديو يظهر اعتقال شابين أسودين بمتجر ستاربكس في فيلادلفيا.

(CNN)-- ألقي القبض على رجلين أسودين في متجر ستاربكس بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، وذلك لجلوسهما في المتجر دون طلب شيء، والرئيس التنفيذي للشركة شجب هذه الحادثة.

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