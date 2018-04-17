(CNN)-- ألقي القبض على رجلين أسودين في متجر ستاربكس بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، وذلك لجلوسهما في المتجر دون طلب شيء، والرئيس التنفيذي للشركة شجب هذه الحادثة.
شاهد.. مطالب بإغلاق ستابركس بفيلادلفيا بعد اعتقال شابين أسودين دون سبب
مطالب بإغلاق ستابركس بعد اعتقال شابين أسودين
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و28 دقيقة.
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انتشر فيديو يظهر اعتقال شابين أسودين بمتجر ستاربكس في فيلادلفيا.
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