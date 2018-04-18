شاهد.. قردة تهرب من مختبر بتكساس وتثير الذعر بالشوارع
شاهد.. قردة تهرب من مختبر بتكساس وتثير الذعر
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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أحد هذه الحيوانات هرب نحو شارع بمنطقة مجاورة وقاد موظفي المختبر نحو مطاردة مرهقة.
أحد هذه الحيوانات هرب نحو شارع بمنطقة مجاورة وقاد موظفي المختبر نحو مطاردة مرهقة.
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