شاهد.. قردة تهرب من مختبر بتكساس وتثير الذعر بالشوارع

شاهد.. قردة تهرب من مختبر بتكساس وتثير الذعر

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آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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أحد هذه الحيوانات هرب نحو شارع بمنطقة مجاورة وقاد موظفي المختبر نحو مطاردة مرهقة.

أمريكاطرائفحيواناتالحيوانات