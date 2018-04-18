شاهد.. عاصفة رملية بسرعة رياح تصل إلى 102 كلم/ س تجتاح إيران

شاهد.. عاصفة رملية بسرعة 100 كلم/س تضرب إيران

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و53 دقيقة.
إيرانأحوال الطقسعواصف
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شاهد.. عاصفة رملية بسرعة رياح تصل إلى 102 كلم/ س تجتاح إيران

(CNN)-- اجتاحت عاصفة رملية محافظة يزد الإيرانية، الاثنين، كما يظهر في هذه المقاطع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ISNA فإن عشرة أشخاص أصيبوا مع اجتياح العاصفة الرملية للمحافظة في وسط إيران.

كما نقلت وكالة أنباء IFP عن منظمة الأرصاد الجوية في محافظة يزد أن سرعة الرياح وصلت إلى 102 كيلومتر في الساعة.

إيرانأحوال الطقسعواصف