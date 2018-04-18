شاهد.. سؤال محرج للموديل العراقية شمس عن "غاية" صاحب هدية "البنتلي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفضت الموديل العراقية شمس الكشف عن هوية الشخص الذي تلقّت هدية منه عبارة عن سيارة "بنتلي" مؤخراً.

الموديل المثيرة للجدل سُئلت خلال استضافتها في برنامج "سنابرز" المذاع على شبكة أوتار، عن غاية الشخص المجهول صاحب الهدية من تقديمها، وما اذا كان قد وصل إلى غايته، لترد قائلة: "ليش ذكرت السيارة الفخمة، وايد هدايا تجيني أنزّلها على سناب شات؟"

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الموديل العراقية انتقدت سؤال مقدم البرنامج، لتقول: "أنت داخل في قلب وعقل الشخص إلّي جابها عشان تعرف عنده غاية أو لا؟..."

شمس التي كانت قد فازت مؤخراً بلقب ملكة جمال العراق المغترب، نشرت بمناسبة رأس السنة عدة مقاطع عبر "سناب شات"، كشفت من خلالها تلقيها هدية، حيث قامت بفتح علبة صغيرة لا تعرف ما في داخلها، أو من صاحبها، لتكتشف أن بها مفتاح سيارة "بنتلي."

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