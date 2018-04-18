بعد أكثر من 35 عاماً.."النمر الأسود" بالسينما السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في خطوة تاريخية، لإدخال دور السينما إلى المملكة العربية السعودية، يُعرض الأربعاء أول فيلم هوليوودي تجاري أمام الجمهور منذ أكثر من 35 عاماً، في العاصمة الرياض.

ومن المقرر، أن يشارك وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، عواد العواد بعرض فيلم "النمر الأسود" في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، إلى جانب الرئيس التنفيذي ورئيس AMC للترفيه آدم آرون، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المدعوين، لمشاهدة الفيلم الهوليوودي.

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أنها منحت أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة AMC الأمريكية. وستتعاون AMC مع شركة التطوير والاستثمار الترفيهية (DIEC)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتخطط شركة DIEC لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات ريال سعودي في مشاريع ترفيهية بحلول العام 2030.

وفي قرار صدر في ديسمبر/كانون الأول، قالت وزارة الثقافة والإعلام إنه سيُسمح لدور السينما التجارية بالعمل في المملكة منذ أوائل العام 2018، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 35 عاماً. وهذا القرار هو جزء من برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي للمملكة في ظل رؤية 2030، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال العواد في بيان بعد أن قام بجولة في مسرح الملك عبدالله الثاني الثلاثاء: "نحن سعداء جداً بأن نكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية وعرض أول فيلم تجاري في المملكة بعد أكثر من 35 عاماً،" مضيفاً: "أنا أعلم على وجه اليقين أن السعوديين يحرصون على مشاهدة أفلامهم المفضلة هنا في بلدهم، وأصبح الأمر ممكناً بفضل رؤية 2030،" ومشيراً إلى أن "هذه لحظة تاريخية في تحول المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد ومجتمع أكثر حيوية."

وستُفتتح ثلاث شاشات أخرى في مسرح الملك عبد الله بن عبد العزيز في الربع الثالث من العام 2018، وتمثل بداية شراكة يمكن أن تفتح 40 دار سينما أو أكثر من دور سينما AMC في المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويتيح الانتقال إلى مسارح السينما سوقاً محلية كبيرة، والتي يمكن أن تصل إلى مليار دولار سنوياً في مبيعات شباك التذاكر. ويحرص المشغلون الرئيسيون على دخول المملكة العربية السعودية، حيث أن غالبية السكان البالغ عددهم 32 مليون نسمة هم دون سن الثلاثين، ما يجعلها أكبر سوق محتملة لمرتادي الأفلام في منطقة الخليج العربي.

ومن المقرر، أن تضم السعودية نحو 350 دار للسينما، مع أكثر من 2500 شاشة، بحلول العام 2030.