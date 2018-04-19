من العرض السينمائي الأول في السعودية... ذات الرداء الأحمر و"علبة الفوشار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – "كان مشهدا كفيلم سينمائي".. هذه كانت باختصار كلمات بعض من حضر أول عرض سينمائي في الرياض، حيث عرض فيلم "النمر الأسود" بحضور وزير الثقافة والإعلام عواد العواد، منذرا بعهد جديد في المملكة، التي حُرمت العروض السينمائية منذ نحو ٣٥ عاما.

وكان من الواضح في العرض أن هناك عاملا مشتركا بين الجميع: علب الفوشار! فحتى الوزير العواد وضيوفه كانوا يحملون الفوشار، الذي يعتبر طقسا من طقوس مشاهدة الأفلام السينمائية.

ما ميز العرض أيضا هو وجود فتاة عارضة تمثل شخصية سينمائية، تواجدت خارج قاعة العرض السينمائي، وقد لفتت انتباه الجميع بفستانها الأحمر، وشعرها الأسود الطويل.

ويتوقع أن تفتتح السعودية نحو 350 صالة سينما ونحو 2500 شاشة عرض بحلول عام 2030، وهو ما قد يحقق نحو مليار دولار في مبيعات شباك التذاكر سنويا، لتصبح السعودية في المرتبة الحادية عشر في قائمة الأسواق السينمائية الأكبر في العالم.