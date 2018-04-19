شاهد.. ما وراء كواليس أول عرض سينمائي في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أول عرض سينمائي في السعودية منذ 35 عاماً لم يكن مشهداً عادياً. موسيقى وعدسات كاميرا وعلب فشار، وحضور كثيف من الجنسين، كلها كانت العناوين الأبرز. عرض فيلم "النمر الأسود" حضره وزير الثقافة والإعلام عواد العواد وممثل عن شركة AMC الأمريكية. وبالنسبة للسعوديين، فهذا يوم تاريخي بكل المقاييس.