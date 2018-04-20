شاهد كيف فاجأت ممثلة أمريكية معجبيها!

شاهد كيف فاجأت ممثلة أمريكية معجبيها!

منوعات
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
أمريكاسينماالسينمامشاهير
1:16

إحدى المعجبات بدأت بالبكاء عند لقائها فاي.

(CNN)-- قامت الممثلة الأمريكية الكوميدية، تينا فاي، بمفاجأة عدد من معجبيها خلال لقائها مع جيمي فالون في برنامج "The Tonight Show"

أمريكاسينماالسينمامشاهير