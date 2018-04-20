(CNN)-- قامت الممثلة الأمريكية الكوميدية، تينا فاي، بمفاجأة عدد من معجبيها خلال لقائها مع جيمي فالون في برنامج "The Tonight Show"
شاهد كيف فاجأت ممثلة أمريكية معجبيها!
شاهد كيف فاجأت ممثلة أمريكية معجبيها!
منوعات
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
1:16
إحدى المعجبات بدأت بالبكاء عند لقائها فاي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.