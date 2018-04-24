شاهد الفندق الذي فارق فيه “دي جي” مشهور الحياة في عُمان

(CNN)-- عُثر على أفيتشي، واسمه الحقيقي تيم بيرغلينغ، ميتًا الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، ولم يُفصَح عن سبب الوفاة بعد. وقالت شرطة عمان السلطانية لـCNN: "تم تنفيذ عمليتي تشريح بعد الوفاة، ويمكننا تأكيد عدم وجود شبهة جنائية في حالة الوفاة".
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استبعدت السلطات في البلاد “شكوكاً جنائية” في وفاة النجم أفيتشي.
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