شاهد الفندق الذي فارق فيه “دي جي” مشهور الحياة في عُمان

(CNN)-- عُثر على أفيتشي، واسمه الحقيقي تيم بيرغلينغ، ميتًا الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، ولم يُفصَح عن سبب الوفاة بعد. وقالت شرطة عمان السلطانية لـCNN: "تم تنفيذ عمليتي تشريح بعد الوفاة، ويمكننا تأكيد عدم وجود شبهة جنائية في حالة الوفاة".