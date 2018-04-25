(CNN)-- لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تفارق يد كل منهما يد الآخر في اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض، الثلاثاء. تقرير مراسلة شبكتنا جيني موس يسلط الضوء على “البرومانسية" (مصطلح يستخدم بالإنجليزية للتعبير عن الانسجام بين الرجال) بين القائدين الذي اتسم بالكثير من اللمس.
نظرة فمصافحة فعناق وأحضان.. شاهد “البرومانس” بين ترامب وماكرون
ترامب وماكرون.. نظرة فمصافحة فعناق وأحضان
منوعات
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
2:02
الرئيس ترامب والرئيس ماكرون لم يتصافحا فقط، وإنما أضافا التربيت أو تبادلا وضع اليد على الظهر.
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