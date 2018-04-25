نظرة فمصافحة فعناق وأحضان.. شاهد “البرومانس” بين ترامب وماكرون

(CNN)-- لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تفارق يد كل منهما يد الآخر في اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض، الثلاثاء. تقرير مراسلة شبكتنا جيني موس يسلط الضوء على “البرومانسية" (مصطلح يستخدم بالإنجليزية للتعبير عن الانسجام بين الرجال) بين القائدين الذي اتسم بالكثير من اللمس.