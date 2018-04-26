"رائحة الروح" تغري فراس ابراهيم بالعودة للدراما السورية

دمشق، سوريا (CNN)--يعود الممثل السوري فراس إبراهيم إلى الدراما السورية بعد غياب سبع سنوات عبر مسلسل "رائحة الروح"، الذي تنتجه المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي "سيريانا" لموسم دراما رمضان 2018. المسلسل من تأليف الكاتب أيهم عرسان، وإخراج سهير سرميني.

غيابٌ فسره بطل "في حضرة الغياب" لـ CNN، بأنه لم يكن قادراً على إنجاز شيء "يؤمن به" خلال السنوات الماضية، وسط ما تشهده سوريا من "واقع أليم" يصعب العمل عليه في الدراما على حد قوله، بالإضافة إلى "صعوبة الحديث عن مواضيع عاديّة، وكأن شيئاً لم يكن".