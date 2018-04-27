(CNN)-- كيف يمكنك إيقاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الكلام؟ لا يمكنك ذلك، وهذا ما اكتشفه مذيعو شبكة Fox News. في هذا التقرير تسلّط مذيعة CNN جيني موس الضوء على “ترامب الذي لا يمكن إيقافه“.
شاهد معاناة مذيعين في محاولة إيقاف ترامب عن الكلام على الهواء مباشرة
شاهد المعاناة في محاولة إيقاف ترامب عن الكلام
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آخر تحديث منذ5 دقائق.
1:50
لا يمكنك إيقاف الرئيس ترامب عن الكلام، وهذا ما اكتشفه مذيعو شبكة Fox News.
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