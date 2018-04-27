شاهد معاناة مذيعين في محاولة إيقاف ترامب عن الكلام على الهواء مباشرة

(CNN)-- كيف يمكنك إيقاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الكلام؟ لا يمكنك ذلك، وهذا ما اكتشفه مذيعو شبكة Fox News. في هذا التقرير تسلّط مذيعة CNN جيني موس الضوء على “ترامب الذي لا يمكن إيقافه“.