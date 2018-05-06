شاهد.. مايا دياب بملابس الاستحمام تتجوّل حافية القدمين في لندن

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب وهي تسير بملابس النوم حافية في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، بعد "تعرضها للسرقة."

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ونشرت دياب فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" وهي تسير في الشارع حافية القدمين، معلقة: " تعرضت للسرقة.. قد ما نقّوا عل الشوز سرقولي ياه."

الفنانة اللبنانية لم توضح سبب ظهورها بلباس الحمام الأبيض في الشارع لتصل الى السيارة التي تستقلها، والتي أعادتها الى الفندق الذي كانت تنزل فيه.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.