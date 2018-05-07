(CNN)-- العالم - أو معظمه على الأقل - أعجب بفيلم “أفينجرز: إنفينيتي وور“. فإيرادات الفيلم الأخير من مارفيل وصلت إلى مليار دولار في شباك التذاكر في غضون 11 يوماً فقط، وهو أسرع فيلم يصل إلى هذا الإنجاز.
شاهد.. فيلم “أفينجرز” يحصد مليار دولار في 11 يوماً فقط
فيلم أفينجرز يحصد مليار دولار في 11 يوماً فقط
منوعات
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
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إيرادات الفيلم الأخير من مارفيل وصلت إلى مليار دولار في شباك التذاكر في غضون 11 يوماً فقط.
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