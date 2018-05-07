شاهد.. فيلم “أفينجرز” يحصد مليار دولار في 11 يوماً فقط

(CNN)-- العالم - أو معظمه على الأقل - أعجب بفيلم “أفينجرز: إنفينيتي وور“. فإيرادات الفيلم الأخير من مارفيل وصلت إلى مليار دولار في شباك التذاكر في غضون 11 يوماً فقط، وهو أسرع فيلم يصل إلى هذا الإنجاز.