"فلكية جدة" تكشف عن أطول وأقصر ساعات الصيام في السعودية خلال رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفادت الجمعية الفلكية بجدة أن بداية شهر رمضان 2018 تصادف قبل حدوث الانقلاب الصيفي بحوالي 4 اسابيع، حيث ستكون ساعات الصيام طويلة في المناطق الواقعة في النصف الشمالي للكرة الارضية شمال خط الاستواء.

وأشارت الجمعية الى أن ساعات الصيام في السعودية ستكون أطولها في أقصى شمال المملكة في مدينة طريف لمدة تزيد على 15 ساعة، في حين ستقل ساعات الصيام عند الاتجاه الى جنوب المملكة لتصل إلى حوالي 14 ساعة و نصف في جازان.

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وبحسب الجمعية الفلكية، فإن ساعات الصيام ستزيد مع مرور أيام الشهر، وفقاً لما يلي:

مكة المكرمة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 35 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 54 دقيقة

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المدينة المنورة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 48 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 3 دقائق

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الرياض

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 49 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 11 دقيقة

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جدة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 33 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 53 دقيقة

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الدمام

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 21 دقيقة

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بريدة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 20 دقيقة

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ابها

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 22 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 38 دقيقة

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تبوك

مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعه و7 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 33 دقيقة

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حائل

مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعه و 2 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 27 دقيقة

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عرعر

مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعه و 20 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 50 دقيقة

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جازان

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 17 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 32 دقيقة

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نجران

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 19 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 35 دقيقة

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الباحة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 29 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 47 دقيقة

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طريف

مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعه و 24 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 38 دقيقة