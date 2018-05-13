السيطرة على حريق شبّ في برج بمنطقة مارينا دبي

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فقط لدى الدفاع المدني في دبي.. روبوت إطفاء ذكي!
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في برج "زن" بمنطقة المارينا دون الإبلاغ عن تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث.
وقامت الفرق المختصة الأحد باخلاء جميع القاطنين في البرج، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة.
يذكر أن موجة غبار ورياح شديدة اجتاحت دبي مع بداية الأسبوع مترافقة مع طقس حار.
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