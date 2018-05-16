(CNN)-- انتقلت باتريشيا أوغرادي إلى مدينة نيويورك للسعي من أجل مسيرتها التمثيلية في 1955. فارقت أوغرادي الحياة في مارس 2018 بعد العيش 60 عاماً في نفس الشقة ببلدة غرينويتش، حيث كانت تدفع 28.43 دولاراً للشهر. وقال سمسار عقارات إن أسعار الإيجار اليوم في تلك المنطقة يصل إلى 7 آلاف دولار للشهر.
إيجار أقل عن 30 دولار بدلاً من 7 آلاف؟ هذا ما دفعته سيدة لـ60 عاماً
إيجار أقل عن 30 دولار بدلاً من 7 آلاف؟
المتر المربع
آخر تحديث الأربعاء, 16 مايو/أيار 2018; 01:47 (GMT +0400).
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فارقت أوغرادي الحياة في مارس 2018 بعد العيش 60 عاماً في نفس الشقة ببلدة غرينويتش.
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