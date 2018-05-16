إيجار أقل عن 30 دولار بدلاً من 7 آلاف؟ هذا ما دفعته سيدة لـ60 عاماً

(CNN)-- انتقلت باتريشيا أوغرادي إلى مدينة نيويورك للسعي من أجل مسيرتها التمثيلية في 1955. فارقت أوغرادي الحياة في مارس 2018 بعد العيش 60 عاماً في نفس الشقة ببلدة غرينويتش، حيث كانت تدفع 28.43 دولاراً للشهر. وقال سمسار عقارات إن أسعار الإيجار اليوم في تلك المنطقة يصل إلى 7 آلاف دولار للشهر.