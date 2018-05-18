رسميا.. الأمير تشارلز سيسير مع ميغان ماركل في حفل زفافها  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال قصر كنسنغتون الجمعة إن الأمير تشارلز سيسير بجوار ميغان ماركل خلال حفل زفافها إلى ابنه الأمير تشارلز السبت، بعد تأكيد أن والدها لن يحضر الحفل.

وقال بيان صادر عن القصر الملكي: "طلبت ميغان ماركل من الأمير تشارلز مرافقتها في حفل زفافها، الذي يفخر بانضمامها إلى العائلة الملكية."

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد ميغان ماركل أن والدها لن يحضر حفل الزفاف بسبب وضعه الصحي السيء، الذي سيمنعه من السفر إلى بريطانيا.