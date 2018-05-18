شاهد.. كيف اختلف رقص جون ترافولتا منذ 40 عاما؟

شاهد..كيف اختلف رقص جون ترافولتا منذ 40 عاما؟

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
مشاهيرنجومنجوم هوليوود
0:49

من رقصته الشهيرة في فيلم "Saturday Night Fever"، الذي صدر في نهاية عام 1977، إلى ظهوره راقصا على المسرح هذا الأسبوع، بجوار المغني 50 سنت، إليكم كيف اختلف أداء جون ترافولتا في الرقصتين التي يفصل بينهما أكثر من 40 عاما.

مشاهيرنجومنجوم هوليوود