شاهد.. كيف اختلف رقص جون ترافولتا منذ 40 عاما؟

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من رقصته الشهيرة في فيلم "Saturday Night Fever"، الذي صدر في نهاية عام 1977، إلى ظهوره راقصا على المسرح هذا الأسبوع، بجوار المغني 50 سنت، إليكم كيف اختلف أداء جون ترافولتا في الرقصتين التي يفصل بينهما أكثر من 40 عاما.