زوجان يعثران على كنز ثمين في حديقة منزلهما!

زوجان يعثران على كنز ثمين في حديقة منزلهما!

منوعات
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
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الشرطة قالت إن الصندوق سرق من منزل الجيران عام 2011

قال زوجان من مدينة نيويورك إن ما ظنا أنه صندوق للمعدات الكهربائية، لم يكن إلا صندوق يحوي كنزاً ثميناً !