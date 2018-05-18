قال زوجان من مدينة نيويورك إن ما ظنا أنه صندوق للمعدات الكهربائية، لم يكن إلا صندوق يحوي كنزاً ثميناً !
زوجان يعثران على كنز ثمين في حديقة منزلهما!
زوجان يعثران على كنز ثمين في حديقة منزلهما!
منوعات
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
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الشرطة قالت إن الصندوق سرق من منزل الجيران عام 2011
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