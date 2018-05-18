انتشرت المظاهر الاحتفالية فى جميع أرجاء المملكة المتحدة، احتفاءً بالزفاف الملكي، للأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل.
هكذا تزينت لندن استعداداً للزفاف الملكي!
هكذا تزينت لندن استعداداً للزفاف الملكي!
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
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صور العروسين علقت على واجهات المحال التجارية والمنازل.
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