هكذا تزينت لندن استعداداً للزفاف الملكي!

هكذا تزينت لندن استعداداً للزفاف الملكي!

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آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
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صور العروسين علقت على واجهات المحال التجارية والمنازل.

انتشرت المظاهر الاحتفالية فى جميع أرجاء المملكة المتحدة، احتفاءً بالزفاف الملكي، للأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل.