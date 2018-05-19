شاهد ماذا فعل الجمهور عند رؤية الأمير هاري

يظهر هذا الفيديو لحظة وصول الأمير هاري الى قلعة ويندسور في لندن، في اطار الاستعداد لمراسم زفافه اليوم.
الجمهور الذي كان يتكدس على جانبي الطريق تفاجأ بالأمير،إذ بدأ المتواجدون بالصراخ
يظهر هذا الفيديو لحظة وصول الأمير هاري الى قلعة ويندسور في لندن، في اطار الاستعداد لمراسم زفافه اليوم.
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