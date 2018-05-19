شاهد ماذا فعل الجمهور عند رؤية الأمير هاري

شاهد ماذا فعل الجمهور عند رؤية الأمير هاري

منوعات
آخر تحديث منذ7 دقائق.
0:23

الجمهور الذي كان يتكدس على جانبي الطريق تفاجأ بالأمير،إذ بدأ المتواجدون بالصراخ

يظهر هذا الفيديو لحظة وصول الأمير هاري الى قلعة ويندسور في لندن، في اطار الاستعداد لمراسم زفافه اليوم.

 