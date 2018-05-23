فيلم "سولو: من حكايات حرب النجوم" يعرض عربيا هذا الأسبوع

سولو: من حكايات حرب النجوم يعرض عربيا

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و49 دقيقة.
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يرى النقاد أنه برغم عدم وجود جانب إبداعي أو جريء في هذا الفيلم، يبقى عملا فنيا يستمتع به الجمهور.

يبدأ في معظم صالات السينما العربية هذا الأسبوع عرض فيلم Solo: A Star Wars Story، والفيلم، الذي أخرجه رون هاورد، يحكي قصة الشاب هان سولو ومغامراته الفضائية مع شريكه تشوباكا، ومن ثم لقاءهما بـ لاندو كالريسيان.

 

 