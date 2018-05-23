فيلم "سولو: من حكايات حرب النجوم" يعرض عربيا هذا الأسبوع

يبدأ في معظم صالات السينما العربية هذا الأسبوع عرض فيلم Solo: A Star Wars Story، والفيلم، الذي أخرجه رون هاورد، يحكي قصة الشاب هان سولو ومغامراته الفضائية مع شريكه تشوباكا، ومن ثم لقاءهما بـ لاندو كالريسيان.
يرى النقاد أنه برغم عدم وجود جانب إبداعي أو جريء في هذا الفيلم، يبقى عملا فنيا يستمتع به الجمهور.
يبدأ في معظم صالات السينما العربية هذا الأسبوع عرض فيلم Solo: A Star Wars Story، والفيلم، الذي أخرجه رون هاورد، يحكي قصة الشاب هان سولو ومغامراته الفضائية مع شريكه تشوباكا، ومن ثم لقاءهما بـ لاندو كالريسيان.
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