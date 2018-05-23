شاهد.. سودانيات يطلقن حركة لتعزيز ثقة الشابات “بدون مكياج”

حركة في السودان لتعزيز ثقة الشابات بأنفسهن

من الشرق
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
السودانموضةمن قلب الشرق الأوسط
1:53

الحركة تهدف إلى تعزيز ثقة الشابّات بأنفسهن دون اللجوء إلى المكياج.

(CNN)-- سودانيات جميلات بدون مكياج، هذا هو الغرض من وراء حركة في السودان تهدف إلى تعزيز ثقة الشابّات بأنفسهن للخروج إلى الأماكن العامة من دون وضع مساحيق التجميل على وجوههن.

السودانموضةمن قلب الشرق الأوسط