شاهد.. سودانيات يطلقن حركة لتعزيز ثقة الشابات “بدون مكياج”

(CNN)-- سودانيات جميلات بدون مكياج، هذا هو الغرض من وراء حركة في السودان تهدف إلى تعزيز ثقة الشابّات بأنفسهن للخروج إلى الأماكن العامة من دون وضع مساحيق التجميل على وجوههن.