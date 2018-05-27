شاهد.. خريجة من جامعة هارفارد تفاجئ معلمتها بعد 21 عاماً

خريجة من "هارفارد" تفاجئ معلمتها بعد 21 عاماً

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آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
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بعد 21 عاماً، حققت طالبة ما طلبته منها معلمتها في عام 1997.

(CNN)-- المعلّمة توينسينغ طلبت من طالبتها، التي كانت حينها في الصف السادس، دعوتها لحفل تخرجها من جامعة هارفارد حين تنتهي من الدراسة. وبعد 21 عاماً، حققت الطالبة ذلك الطلب لمعلمتها.