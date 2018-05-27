شاهد.. خريجة من جامعة هارفارد تفاجئ معلمتها بعد 21 عاماً

(CNN)-- المعلّمة توينسينغ طلبت من طالبتها، التي كانت حينها في الصف السادس، دعوتها لحفل تخرجها من جامعة هارفارد حين تنتهي من الدراسة. وبعد 21 عاماً، حققت الطالبة ذلك الطلب لمعلمتها.