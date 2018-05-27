(CNN)-- المعلّمة توينسينغ طلبت من طالبتها، التي كانت حينها في الصف السادس، دعوتها لحفل تخرجها من جامعة هارفارد حين تنتهي من الدراسة. وبعد 21 عاماً، حققت الطالبة ذلك الطلب لمعلمتها.
شاهد.. خريجة من جامعة هارفارد تفاجئ معلمتها بعد 21 عاماً
خريجة من "هارفارد" تفاجئ معلمتها بعد 21 عاماً
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
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بعد 21 عاماً، حققت طالبة ما طلبته منها معلمتها في عام 1997.
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