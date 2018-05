ضباط أردنيون يسكبون الماء على ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله

بعد أول رحلة طيران منفرد بالمروحية.. واجتياز تقليد الرش بالماء من زملائي الطيارين #أردننا Receiving the traditional water salute after my first helicopter solo training #OurJordan

A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) on May 28, 2018 at 11:30am PDT