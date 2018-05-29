ضباط أردنيون يسكبون الماء على ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مقطع فيديو يظهر قيام طيارين بسكب المياه عليه، بعد أول رحلة طيران منفردة له.

وبحسب الفيديو الذي نشره الأمير الحسين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، قام ضباط بسلاح الجو الأردني بسكب المياه عليه بينما كان يقوم بتحية زملائه وقياداته العسكريين، وكتب تعليقاً على الفيديو: "بعد أول رحلة طيران منفرد بالمروحية.. واجتياز تقليد الرش بالماء من زملائي الطيارين."

وظهر أحد الطيارين في الفيديو يقول للأمير: "هذا الماء عشان المجهود اللي بذلناه.. ألف ألف ألف مبروك."

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يذكر أن الأمير الحسين بن عبدالله وُلد في مدينة عمّان في 28 يونيو / حزيران عام 1994، وهو أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان. وقد عُيّن في يوليو / تموز عام 2009 ولياً للعهد.

وكان قد تخرّج عام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، ويحمل رتبة ملازم ثان في القوات المسلحة الأردنية.