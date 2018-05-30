شاهد.. ذباب يجتاح محطة وقود ويغطّي مضخة بأكملها

(CNN)-- اجتاح "ذباب مايو"، المعروف أيضاً باسم ذباب "حورية الماء"، محطة لتعبئة الوقود في مدينة سليدل الأمريكية. المدينة تقع في ولاية لويزيانا، والفيديو التقطه أحد مرتادي محطة الوقود.