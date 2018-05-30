(CNN)-- اجتاح "ذباب مايو"، المعروف أيضاً باسم ذباب "حورية الماء"، محطة لتعبئة الوقود في مدينة سليدل الأمريكية. المدينة تقع في ولاية لويزيانا، والفيديو التقطه أحد مرتادي محطة الوقود.
شاهد.. ذباب يجتاح محطة وقود ويغطّي مضخة بأكملها
ذباب يجتاح محطة وقود ويغطّي مضخة بأكملها
منوعات
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
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الذباب اجتاح المحطة في مشهد مرعب كما يظهر في الفيديو.
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