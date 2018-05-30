بعد إقرار قانون مكافحة التحرش.. ما هي عقوبة المتحرش بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، على قانون مكون من ثماني مواد، لمكافحة جريمة التحرش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وحدد القانون الجديد فئتين، الأولى تتمثل بعقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل قيمتها لمائة ألف ريال، والثانية عقوبات مغلظة تصل للسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.

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الفئة الثانية للعقوبات تستهدف وفقا للقانون الجديد "من عاد للجريمة وإذا كانت ضد طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وإذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية وإذا كان الجاني والمجني عليه مكن جنس واحد وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي وإذا وقعت الجريمة وقت أزمات أو كوارث أو حوادث."

ويهدف القانون الجديد وفقا لمجلس الشورى الذي وافق عليه قبل رفعه لمجلس الوزراء "لمكافحة والحيلولة دون وقوع جريمة التحرش وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة."